Incubo turbolenze 30 feriti sul volo Spagna-Uruguay Atterraggio di emergenza in Brasile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Rio de Janeiro, 1 luglio 2024 – Ancoraper. E’ successo stavolta sulAir Europa UX045 partito dallae diretto in, costretto all’dia Natal, in. A bordo del mezzo c’erano 345 persone: 30 i. Secondo la ricostruzione di Aviation Herald nelle prime ore di questa mattina il Boeing 787-9 stava sorvolando l’oceano Atlantico quando è incappato in fortiche hanno causato il ferimento di 30 persone. L’aereo ha quindi cambiato rotta, atterrando a Natal in. Il veliavrebbe riportato danni ai pannelli del soffitto e ai sedili. All’aeroporto di Natal – secondo il Dipartimento di Salute pubblica locale – c’erano 15 ambulanze che hanno trasportato i 30in ospedale.