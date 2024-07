Ian McKellen dopo l' incidente avvenuto a teatro costretto a prendersi una pausa dal lavoro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 luglio 2024) La produzione dello spettacolo teatrale Players King ha annunciato che Iandovrà concedersi una lungadal. Ianl'durante una recente rappresentazione di Player Kings, ha dovuto rinunciare a tornare in scena, anche in occasione del futuro tour in programma nel Regno Unito. La produzione dello spettacolo ha infatti aggiornato chi aveva acquistato un biglietto, condividendo inoltre un messaggio dell'attore. La cancellazione del tour Online è stato svelato che i medici hanno consigliato all'attore di concedersi unaper recuperare nel migliore dei modi la forma fisica. Per questo motivo Iannon riprenderà il ruolo di Sir John Falstaff nel tour di Player Kings in programma dal 3 al 27 luglio.