I drop sneaker di luglio sono da medaglia olimpica

(Di lunedì 1 luglio 2024) Leposanche rappresentare un azzardo. Però non in questo: cii Giochi Olimpici Parigi 2024. Mai occasione è stata così azzeccata per testare, scoprire e indossare i nuovi modelli di scarpe da ginnastica rilasciati nel mese cardine dell'estate. Lo sport, il movimento e l'azione si concentrano in modelli studiatissimi sulla resa di performance nella variante della forme. Piùgiocata e migliore sarà la sorpresa. Lenere d'estate? Nike e adidas in primis lanciano due modelli pazzeschi oggi come inizio del mese. L'accostamento più fresco ed energizzante? ASICS e Dsquared2 con tomaie in verde menta balsamico del forest walking. Il viaggio poi è un altro tema legato all'estate e alle vacanze: per questa ragione Bally ha chiesto a una firma speciale di dire la sua.