Hoyos e zanias | guida alla viticoltura eroica delle Canarie

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il paesaggio è quasi surreale: visti dall’alto, i vigneti di Lanzarote sembrano le squame giganti di un pesce mostruoso. La vite viene piantata in grandi crateri di sabbia nera (), circondata da muretti a mezzaluna di pietra lavica, per proteggere ogni pianta dcalima, un vento secco e caldo proveniente dal deserto africano, e dai venti freddi e incessanti che soffiano da nord-est, gli alisios. La vite è alimentata da un terreno vulcanico, ricco di minerali, che trattiene acqua e funge da pacciamatura naturale, bloccando l'umidità all’interno deglie rilasciandola lentamente alle radici. Così l’isola ha saputo trasformare le sue asperità in qualcosa di unico e prezioso per la. Purtroppo, la piccola produzione e l’isolamento geografico limitano le esportazioni di vino, e la mancanza di conoscenza sui mercati internazionali frena il loro potenziale.