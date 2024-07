House of The Dragon 2×03 | il tormento di Daemon e il significato di QUEL cameo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 1 luglio 2024)of The: ildie ildiIl grandedell’episodio 3 della stagione 2 diof theè stato analizzato e giustificato nel dettaglio da parte della regista Geeta Vasant Patel. Nell’ultimo capitolo del prede Il Trono di Spade,Targaryen (Matt Smith) si è avventurato ad Harrenhal per garantire un’importante roccaforte ai Neri. Tuttavia,la che all’inizio sembrava una semplice presa di potere è diventata un’impresa molto più complicata quando, nel buio della notte,attraversa il castello e si ritrova faccia a faccia con una figura del suo passato: una giovane Rhaenyra, ancora una volta interpretata da Milly Alcock. In un’intervista con Screen Rant, la regista dell’episodio 3, Patel, ha analizzato il ritorno di Alcock e spiegato come ciò influirà sulla storia diin futuro.