Gravina blinda Spalletti per salvare la poltrona | un' altra pagina nera

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lucianosarà ancora il ct della Nazionale italiana di Calcio. Are il tecnico toscano è stato il presidente della Figc, Gabriele, che in una conferenza stampa ha detto che "non ha senso interrompere un progetto che è pluriennale, ed è cominciato solo da otto mesi". "C'è la consapevolezza di non poter mancare l'appuntamento con il prossimo Mondiale" ha aggiuntorimane dunque in sella dopo la disastrosa uscita di scena dagli Europei contro la Svizzera. "Ci sono molte cose ancora da far vedere, il mio impegno sarà totale" ha detto l'allenatore.