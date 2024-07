Fiumicino Furti al duty free un arresto e 4 denunciati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2024) I Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma hanno intensificato i controlli presso l’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di. Durante le operazioni, una persona è stata arrestata e quattro sono state denunciate per tentato furto. Gli indagati hanno cercato di oltrepassare le casse deisenza pagare, con prodotti di profumeria e cosmesi per un valore di circa 6.200 euro. Il personale di vigilanza ha prontamente segnalato l’episodio ai Carabinieri, che hanno recuperato la reva e denunciato i responsabili alla Procura della Repubblica di Civitavecchia. In un’operazione parallela, i Carabinieri hanno sanzionato quattro autisti Ncc, sorpresi nei pressi del Terminal 3 mentre procacciavano illecitamente clienti tra i passeggeri.