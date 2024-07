Everest il ghiacciaio arretra e restituisce i corpi degli alpinisti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sulle pendici dell’i cambiamenti del clima stanno producendo i loro effetti in maniera molto sensibile. Vasti strati di neve e ghiaccio si stanno sciogliendo lentamente ma progressivamente facendo riemergere idi centinaia dimorti nel tentativo di raggiungere il tetto del mondo. Tra coloro che quest’anno hanno scalato la vetta più alta dell’Himalaya c’era una squadra il cui obiettivo non era raggiungere la cima di 8.849 metri, ma recuperare i resti di esistenze dimenticate. Tra molti rischi, il team ha già recuperato 5 cadaveri congelati, poi riportati a Kathmandu, la capitale nepalese. Due sono stati pre-identificati in attesa di “test dettagliati” per confermare la loro identità, secondo Rakesh Gurung del ministero del Turismo del Nepal.