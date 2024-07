È stato un evento straordinario perché si tratta di animali in via di estinzione | avvistati cinque Diavoli di Mare al largo di Ostia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una normale uscita in barca per esplorare e legato al progetto “Catturati in foto” si è trasformata in una occasione unica. Aldil’equipaggio ha potuto ammirare in tutta la loro bellezzadi”, dal punto di vista scientifico noti come manta mediterranea o mobula mobular. Unsonoin via die il loro passaggio nelle acque del Mediterraneo e del Tirreno è ormai, purtroppo, una rarità. “Ad attirare la nostra attenzione, è stata la presenza di non una – ha raccontato a Roma Today Lisa Stanzani, presidente e ricercatrice dell’Aps Sotto al– ma due pinne vicine, ma poi ne abbiamo viste molte altre in quel tratto diquindi abbiamo spento i motori e ci siamo messi ad osservare.