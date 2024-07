Donatori per l’estate L’Avis di Assisi risponde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024)– Quello appena concluso è stato un mese speciale perdi"Franco Aristei", in un periodo dell’anno, quello estivo, in cui la donazione del sangue è in sofferenza. Infatti, è stata organizzata una donazione straordinaria di sangue presso il Punto di Raccolta presso l’ospedale di: ha mirato a coinvolgere un numero maggiore, rispetto al solito, di, sia abituali che nuovi, perre al fabbisogno crescente di sangue e promuovere la cultura della donazione come gesto di solidarietà ed altruismo. "Ben 35 donne e uomini hanno risposto all’appello – spiega il presidente Giannmatteo Costa – Sempre tra i primi ad aderire, di corsa, gliRunners che con una dozzina di propri appartenenti hanno nuovamente voluto schierarsi per la donazione di sangue".