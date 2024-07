Danimarca la presenza diplomatica del Belpaese compie 100 anni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cento candeline per la residenzaItaliana in, che ha appena compiuto i suoi primi 100a Fredericiagade 2. La sede è retta dall’ambasciatore Stefania Rosini come sottolinea il Giornale Diilomatico. Per l’occasione, l’edificio ha ospitato la conferenza “I tesori d’arte nelle collezioni reali nelle Ambasciate italiane, vetrine delle migliori scuole artigianali nazionali e del made in Italy”, organizzata insieme a Palazzo Reale di Milano. Ripercorrendo la storia che, dal primo dopoguerra, ha forgiato il ruolo delle Ambasciate italiane nella promozione dell’immagine dell’Italia e del Made in Italy, si è rappresentato il quadro di quanto avvenne in quel periodo in Italia, a seguito anche della cessione allo Stato di numerose Dimore Reali, delle opere d’arte e degli arredi ivi contenuti.