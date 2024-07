Da Vanity Fair una valanga di immagini da Il Gladiatore 2

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 1 luglio 2024) La rivistaha offerto quest’oggi un primo sguardo a Il2, sequel del cult diretto da Ridley Scott nel 2000. Nelle primissimeufficiali, uno sguardo a Paul Mescal nei panni di Lucio, figlio di Lucilla nel primo film, ma anche ai personaggi interpretati da Denzel Washington (il mercante d’armi Macrinus), Pedro Pascal (il generale romano Marcus Acacius) ed a Joseph Quinn (l’imperatore Geta). Oltre alle, la rivista offre una serie di informazioni fondamentali (via Badtaste) per la buona comprensione narrativa di IL2. Il personaggio centrale interpretato da Mescal è Lucius, visto l’ultima volta come il giovane figlio di Lucilla, la nobildonna interpretata da Connie Nielsen nel film originale.