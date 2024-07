Colpo di scena in Puglia | Antonio Zaccardi lascia il Pashà di Conversano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 luglio 2024)non è più lo chef deldi. Un terremoto per la ristorazione pugliese che ha, nell'insegna del patron e sommelier Antonello Magistà, una delle sue punte di diamante: primo Tre Forchette della regione per la guida Ristoranti d'Italia 2024 del Gambero Rosso, premiato anche sul fronte dolce, grazie al contributo fondamentale di Angelica Giannuzzi, pastry chef dell'anno nella guida Ristoranti d'Italia 2023 del Gambero Rosso, (attualmente in maternità, ma che probabilmente saluterà anche lei il). Una rottura che arriva nel pieno della stagione estiva, ma che probabilmente ha origini più lontane nel tempo. I motivi? «Visioni diverse» dice semplicementeper spiegare certi «disaccordi professionali» che hanno interrotto una collaborazione che ha portato grandi soddisfazioni.