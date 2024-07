Casa in Toscana i single sono i nuovi protagonisti del mercato immobiliare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Firenze, 1 luglio 2024 – L'epoca in cui l'acquisto di unaera legato al matrimonio o alla convivenza è ormai lontana. Oggisempre più ia guidare il, dimostrando di avere la capacità economica per acquistare immobili, spesso senza bisogno di un mutuo. Questo è quanto emerge dall'ultimo studio del gruppo Tecno, che ha analizzato le compravendite del 2023 con particolare attenzione al profilo degli acquirenti. Marco Mori Tra le grandi città analizzate, Firenze si distingue per un aumento degli acquirenti, che rappresentano oltre il 45% del totale delle transazioni immobiliari, contro il 54,9% delle famiglie. Praticamente, quasi una compravendita su due in città viene effettuata da, una percentuale che supera ampiamente la media nazionale del 33,4% e colloca Firenze al secondo posto tra le grandi città italiane per questa categoria di acquirenti, subito dopo Milano, dove irappresentano il 49,6% degli acquirenti.