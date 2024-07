Caravaggio si stringe attorno alla famiglia di Fatou | Grazie a chi ci ha aiutato ha reso meno difficili questi giorni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024). Un grigio tardo pomeriggio ha accompagnato la comunità dinell’ultimo e straziante saluto aSarr, la bambina annegata lo scorso 17 giugno in una piscina all’Acquaneva di Inzago e spirata quattrodopo all’Ospedale Papa Giovanni a Bergamo. Una tragedia che sicuramente lascerà molti strascichi in chi conosceva la bambina e nella sua, riunendo l’intera comunità in un sentito e simbolico abbraccio, racchiuso nella voce, spezzata dall’emozione, del sindaco di, Claudio Bolandrini: “Il desiderio di, dopo aver studiato qui, era quello di prendere una laurea, diventare carabiniere e tornare nel suo paese; sappiamo che questo non sarà possibile e non possiamo accettarlo. Siamo qui per esprimere il nostro affetto e amore al papà emamma, in modo che possano farsi forza e per dirgli che non sono soli.