Cara Laura guida la città come quel ballo con Antonio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti La lettera del Vescovo di Avellino, Mons,. Arturo Aiello, al nuovo sindaco di Avellino,Nargi: “LA CITTA’ ADESSO Dopo i giorni tumultuosi della campagna elettorale e? sceso il silenzio. Ancora oggi mi domando, al netto del pur legittimo confronto politico: la verita? e il bene non si fanno strada da soli? Due immagini mi sembra possano passare alla storia di questo ultimo mese: la stretta di mano di Gengaro che, da cavaliere, e? andato a complimentarsi con la sua avversaria porgendole i complimenti, nel suo “lunedi? nero”, e unche la Nargi e Gengaro avevano fatto, invitati alla festa di un comune amico, dopo gli ultimi comizi roventi. Mi ha ricordatoi “giri di valzer” che Francesco Giolitti, in epoche epiche della storia della nostra Italia, invento? per identificare e giustificare i contatti segreti che egli aveva con rappresentanti di nazioni ufficialmente avversarie.