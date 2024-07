Campionato Italiano Colnaghi podio che vale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un successo annunciato quello delGravel che nella splendida cornice di Golferenzo (PV) ha incoronato con il titolo tricolore i talenti della trentina Giada Borghesi e del padovano Samuele Zoccarato. Ieri è andata in scena in Oltrepò Pavese la rassegna tricolore Gravel, una disciplina che sembra cucita su misura per lo splendido territorio che ne ha ospitato la terza edizione a ritmo di asfalto, sterrato e carrarecce. Festa grande per il lecchese Lucache conquista un ottimo secondo posto alle spalle del compagno di squadra Zoccarato della VF Group Bardiani CSF Faizanè: "Sapevamo che il percorso sarebbe stato duro e molto tecnico perché abbiamo avuto modo di provarlo. Samuele ha sferrato un attacco decisivo e io sono rimasto in un gruppetto con 4/5 colleghi dove abbiamo gestito e fatto cambi regolari.