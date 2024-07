Borsa di Milano in forte rialzo dopo il voto in Francia bene le banche Spread sui 150 punti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 luglio 2024) Riapre lala pausa del fine settimana e l’avvio per Piazza Affari è ampiamente positivo: il primo indice Ftse Mib segna un aumento dell’1,96%, l’Ftse All share una crescita dell’1,68%. Inanche le altre Borse europeel’esito del primo turno delle elezioni parlamentari francesi. Lotra i titoli di stato decennali italiani e quelli tedeschi rimane attorno ai 151base, in linea con il recente passato contro i 157 della chiusura di venerdì, con il tasso del Btp calmo al 4%. Le Borse europee tutte in positivola sconfitta di Macron.arriva a 1,96% Ladiriapreil fine settimana con il segno più, allineandosi agli altri principali listini europei. Ilè dell’1,96% e continua a salire per il momento, porta l’indice sopra i 33.