Bonus mobili addio dal 2025 | cosa cambia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo le riduzioni già previste nella manovra 2024, si profila un ulteriore taglio per ilcon la legge di Bilancio. Questomento potrebbe portare alla completa eliminazione degli incentivi attualmente disponibili per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici. Le agevolazioni, che prevedevano una detrazione del 50% collegata ai lavori di ristrutturazione, sono attualmente a rischio. Il Governo sta valutando una riforma che potrebbe trasformare le agevolazioni automatiche in contributi su richiesta. La riforma prevede massimali inferiori per ilRistrutturazioni e una possibile conversione delle detrazioni Irpef in contributi diretti. L’obiettivo è razionalizzare le normative, riducendo gli incentivi fiscali troppo generosi e introducendo limitazioni di spesa più rigorose per prevenire comportamenti opportunistici.