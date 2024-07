Beni confiscati alla mafia Il recupero sociale è realtà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Busto Arsizio neldegli immobilicriminalità organizzata. Dopo i locali dell’ex pizzeria in via Quintino Sella, il primo importante progetto dicon finalità sociali attuato in città, ora sono in programma altri interventi per due immobilinegli anni passati. Uno si trova in via Amalfi 8 e richiede un investimento di circa 230mila euro, l’altro in viale Diaz 10 per una spesa di 31mila euro. Fondamentale le risorse stanziate da Regione Lombardia, che ha assegnato per i due interventi contributi, rispettivamente, per 97mila e 14mila euro, in tutto oltre 110mila euro, decisamente un contributo importante per le casse comunali. Da sottolineare che Regione Lombardia anche per l’anno 2024 ha infatti previsto l’erogazione di contributi per ile l’utilizzo ai fini sociali o anche istituzionali deiimmobilicriminalità organizzata, il comune bustese ne ha fatto richiesta, domanda accolta pertanto i fondi ci sono.