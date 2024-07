Becky spiegazione del film e del finale | Esiste un sequel?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) “” è und’azione e vendetta che ha conquistato il pubblico nel giro di poco. La trama ruota attorno a una giovane adolescente,, interpretata da Lulu Wilson, che si trova a dover difendere se stessa e la sua famiglia da un gruppo di neonazisti. Diretto da Jonathan Milott e Cary Murnion, ilha ricevuto elogi per la sua trama intensa e la performance della giovane protagonista. Trama ediIlracconta la storia di una tredicenne che, durante un weekend in una casa sul lago con suo padre, si ritrova a dover affrontare un gruppo di detenuti neonazisti. Il leader del gruppo, Dominick (Kevin James), e i suoi scagnozzi irrompono nella casa alla ricerca di una chiave misteriosa., inizialmente vista come una semplice ragazzina, si dimostra invece una formidabile avversaria.