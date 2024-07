Anellucci | Osimhen? Il Napoli si è incartato e rischia di rimanere con il cerino in mano su Chiesa…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio, agente FIFA, per parlare dele di. Queste le sue parole: Federico Chiesa è vicino al? “Non mi risulta. Sapevo ci fosse una volontà della Juventus di trattenere Federico. Credo ci sia stato un confronto tra il suo entourage e la nuova proprietà. Lì, forse, qualcosa si è incrinato. Era vicina una richiesta di prolungamento. La distanza tra domanda e offerta era parecchia e, se ci sono voci in merito ad un accostamento al, vuol dire che le trattative non sono state proficue”. Perché l’Italia sforna campioni in tutti gli Sport e solo nel calcio non li utilizza? “Ho avuto diverse problematiche, nella mia carriera, proprio in merito a questo tema.