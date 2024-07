Addio a Maria Rosario Omaggio | Era una persona straordinaria

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Mi auguro che la si ricordi non solo per le sue straordinarie interpretazioni, come quella di Oriana Fallaci, ma anche per la sua capacità di mettere insieme le persone e promuovere situazioni culturali raffinate”. Così Francesca Barbi Marinetti, amica diRosaria. L’attrice romana si è spenta a 67 anni. Da tempo combatteva contro una malattia che non le ha dato scampo. Una carriera ricca di soddisfazioni, di esperienze diverse nel mondo dello spettacolo- I primi passi cinquant’anni a Canzonissima, facendosi conoscere duettando con Pippo Baudo come se già avesse alle spalle solida esperienza. Poi gli sceneggiati televisivi, il debutto al cinema e in radio, il teatro: 50 piece teatrali, 29 film, 18 fiction televisive.