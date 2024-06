Wimbledon 2024 Ljubicic | Sinner favorito con Alcaraz Musetti gioca bene sull’erba

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) “parteinsieme a. Djokovic avrà due primi turni teoricamente facili, ma non sappiamo se sarà in grado di competere al meglio dei 5 set., primi giorni storicamente ha qualche difficoltà con gli appoggi, poi la seconda settimana si trova meglio. Non so però quanto sia vicino al 100%”. Così Ivan, nel contesto di un’intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’ verso l’imminente inizio di. L’ex tennista croato, semifinalista al Roland Garros nel 2006, ha menzionato Jannike Carloscome principali protagonistidi Londra, con Novak Djokovic leggermente defilato per via del recente infortunio al ginocchio.-Berrettini eha inoltre fatto riferimento anche al possibile secondo turno tra l’attuale numero uno al mondo e Matteo Berrettini: “Questo è il tema principale del sorteggio, ma entrambi dovranno sopravvivere al primo turno.