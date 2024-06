Trovato morto nel torrente Era sparito nel nulla L’ansia poi il lutto della famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Villa Basilica (Lucca), 30 giugno 2024 – Una tragedia che segna Buggiano. Roberto Tonfoni, 82 anni, scomparso da una settimana, è statonella mattina di domenica 30 giugno, intorno alle sette. Una settimana dopo la sua scomparsa. Una settimana che laha vissuto con ansia e preoccupazione. Fino appunto al tragico epilogo. Il ritrovamento è avvenuto in una zona impervia nei dintorni di Pariana, frazione di Villa Basilica. Il corpo era nell’alveo di unche nei giorni scorsi si era ingrossato a causa delle piogge. Un’accelerazione per le ricerche era stata data, venerdì, dal ritrovamento dell’auto dell’uomo proprio in prossimità del. Il corpo dell’uomo è stato localizzato diversi metri più a valle rispetto all’auto.