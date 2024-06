Spaccio e furti in viale Buozzi Scoppia la rivolta dei residenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Empoli (Firenze), 30 giugno 2024 –e consumo sono alla luce del sole. L’attività è diventata talmente una consuetudine che si mescola e si mimetizza con il via vai quotidiano tra chi porta a spasso il cane e chi cerca parcheggio. Siamo in, a pochi passi dalla stazione, una zona dove si affacciano palazzine eleganti, dove abitano noti imprenditori e professionisti empolesi, ma anche dove le scene di degrado e disagio sociale sono ormai all’ordine del giorno. Isono esasperati e spaventati. Perfino aprire il cancello per mettere fuori la spazzatura diventa un’azione ’coraggiosa’. Di fare due passi dopo cena manco a pensarci. "Mio figlio più grande se devo rincasare dopo una certa ora mi dice di stare attenta – racconta esasperata una mamma – io stessa ho paura per i miei bambini.