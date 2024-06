Riassunto | Nuovi dati sulla prevenzione dell’emicrania con AJOVY® fremanezumab mettono in dubbio l’efficacia delle pause nel trattamento

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 30 giugno 2024) Presentata la 4a analisi interinale dello studio PEARL per lanel mondo reale al 10° congresso della European Association of Neurology (EAN) a Helsinki Una nuova sottoanalisi deidi PEARL evidenzia il potenziale impatto negativonelrispetto ai risultati per i pazienti La sottoanalisi che esplora l’impatto dell’interruzione e della ripresa delsuggerisce un potenziale incremento degli attacchi di emicrania e la minor efficacia delal momento della ripresa TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: TEVA) oggi annunciadalla 4a analisi interinale dello studio PEARLcon) che potrebbero mettere inle motivazioni alla basenelcon anticorpi monoclonali mirati al peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP mAbs) prescritte o raccomandate da alcune autorità in materia di rimborsi dopo un anno di utilizzo continuativo.