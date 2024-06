Ragazza uccisa da onda anomala Il vigile del fuoco di Siena | Mi sono tuffato non l’ho salvata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 – «Accetto di parlare solo perché la famiglia di Margherita è d’accordo". Così Manuel Solms, 35 anni,delromano dal 2020 in servizio al Comando di. E’ l’eroe che ha tentato di salvare la vita a Margherita Salvucci, 28 anni, specializzanda in Pischiatria all’Università di Padova, originaria di Colmurano (Macerata), morta travolta dall’oceano durante una gita con la famiglia alle piscine naturali di Seixal, nell’isola di Madeira. Manuel è ancora in vacanza nell’isola con la compagna, ma non potrà mai dimenticare cosa è successo: "Eravamo anche noi alle piscine naturali, un posto bello ma molto pericoloso. Si tratta di vasche ricavate tra gli scogli esposte alle onde dell’oceano – racconta –. Ho visto questatrascinata via da un’ta mentre faceva il bagno.