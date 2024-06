Poi chiedete soldi al Parlamento Gasparri durissimo su Spalletti | lo schiaffo sui Mondiali 2026

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo l’eliminazione patita per mano della Svizzera, 2-0 al termine di una partita molto brutta, sono state effettuate delle riflessioni sul futuro di Lucianocome CT dell’Italia. Nella giornata odierna, Gravina ha spazzato via ogni dubbio confermandoalla guida dell’Italia e dando continuità al progetto in ottica. Una scelta criticata aspramente da più parti, politica compresa. Maurizio, senatore di Forza Italia, ha rivolto un tweet molto polemico nei confronti di Luciano: “non si interrompe un’emozione. Distrutti gli Euro 2024ha diritto di distruggere pure i26. Poialper il calcio vi aspettiamo #Out“. L'articolo “Poial”,su: losuiCalcioWeb.