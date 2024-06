Perché lascia Amici Raimondo Todaro voci di addio | spuntano le presunte motivazioni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 30 giugno 2024) Come ogni estate tornano i rumor sui prossimi insegnanti di. I fari, come spesso accade, si sono concentrati ancora una volta suche, non confermate da alcuna fonte ufficiale, danno in partenza. Al contrario di Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. La prima, rispondendo alle domande dei fan sui social, aveva annunciato che anche per la prossima edizione del talent show di Maria De Filippi tornerà a coprire il ruolo di insegnante, con grande gioia di tutto il pubblico. >> “Devo dire questa cosa su Lino”. Temptation Island, bomba sul concorrente e la tentatrice: furia social Quanto ad Alessandra, parlando del suo possibile approdo a Ballando aveva detto: “Sinceramente non ci ho mai pensato.ormai per me è casa e famiglia.