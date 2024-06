Nubifragi frane allagamenti evacuazioni | alluvione da incubo nord-ovest senza pace

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 30 giugno 2024): è stato un weekend segnato dall'per molte zone della Valle d'Aosta e del Piemonte che ora devono fare la conta dei danni e dei disagi legati per questa disastrosa ondata di maltempo. Al momento non risultano feriti o dispersi ma ci sono state tante situazioni critiche nelle due regioni che hanno chiesto lo stato d'emergenza. Cogne, investita da una bomba d'acqua sabato, è rimasta a lungo isolata a causa dellee dell'esondazione dei torrenti. Nella vallata sono state evacuate in elicottero in totale 300 persone, residenti e turisti, un centinaio dalla Valnontey e altrettante da Cogne. Gli albergatori di Aosta si sono mobilitati per offrire camere gratuitamente agli sfollati. Nella notte ci sono stati due interventi dell'elisoccorso che hanno permesso di mettere in salvo una famiglia con una bambina piccola, rimasta bloccata in Valnontey, e tre persone isolate nel vallone dell'Urtier.