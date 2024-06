Nel caos del Gp austriaco vince Russell per grazia ricevuta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 30 giugno 2024) Ha avuto ragione chi ha lottato contro la palpebra cadente che la post prandialità estiva e una gara che per una sessantina di giri non stava dicendo niente stavano generando. Ecco, chi è riuscito a non addormentarsi, e l’impresa merita comunque un encomio, ha avuto in premio un finale di gara che in una decina di giri ha condensato emozioni e colpi di scena. Ha vinto Georgepera compensazione di quando in Bahrain nel 2020 aveva sostituito Hamilton (appiedato dal covid) e il box gli aveva tolto una vittoria sacrosanta e ormai certa con alcuni errori imperdonabili. Laper l’inglese è stata la somma di sciocchezze che Verstappen e Norris, due che si sono sempre dichiari amici, hanno messo insieme fino all’apoteosi del 64esimo giro.