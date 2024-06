Marocchi | Italia incasinata dopo Acerbi! Errori giocatori in un’immagine

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) L’si interroga sul fallimento della spedizione in Germania, con gli Europei finiti ierila sconfitta contro la Svizzera per 2-0., in collegamento con Sky Sport 24, segnala quanto fatto male e ricorda l’infortunio di. LA MANCANZA – L’ha dovuto rinunciare a Francescoa inizio raduno, con la pubalgia che gli ha impedito di essere presente agli Europei. Per Giancarlo, quest’assenza ha poi pesato: «Decisiva? Certo, ma lì si aggiustava tutto dicendo cheè il migliore per quel ruolo ma c’è Alessandro Buongiorno e gioca lui. In effetti ci si è incasinati proprio per questo: mancae allora si ritorna a quattro, non essendo soddisfatto di aver intrapreso dalla scelta di giocare a tre. Passando da una difesa all’altra ihanno perso la rotta, chi li allenava probabilmente aveva l’idea di poter giocare in due ruoli ma devi allenarli per mesi e mesi.