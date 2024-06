Marco Orsi inaugura la piscina comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) È stato del campione di nuoto, e del compagno di squadra Francesco Martelli, il primo tuffo nella nuovissimadi Budrio. L’impianto hato ieri, dopo la prima tranche di lavori che ne ha completamente cambiato il volto: ora lasi presenta moderna, rinnovata e a disposizione per l’estate. I lavori, finanziati interamente dal Pnrr per 1,1 milioni di euro, hanno interessato la zona spogliatoi, l’impiantistica, che ora strizza l’occhio all’efficientamento energetico, e la vasca grande, oramai fatiscente e obsoleta, è stata sostituita da due vasche, una destinata all’attività natatoria e una spray area dedicata al relax. In autunno partiranno poi i lavori di restyling del verde circostante le vasche, della tribuna e l’abbattimento delle barriere per l’accesso.