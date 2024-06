Italia ko e zimbello d' Europa | la prima pagina della tedesca Bild l' umiliazione è completa | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Da regina (a sorpresa) dell', l'si è trasformata in una sera nellodel calcio internazionale. Non poteva essere diversamente, perché a parte i meritiSvizzera sono evidenti e sanguinose le lacune degli azzurri di Spalletti, usciti agli ottavi degli Europei inermi e impotenti. Una pessima figura per i detentori del titolo salutata con un misto di sconcerto e godimento dalla stampa europea. Allascappa un po' la frizione con il perfidissimo titolo Apocalypse, Ciao, che riecheggia l'Apocalypse Now di Coppola e inserendo un "salutino" evidentemente velenoso e irridente. In fondo, dopo tante delusioni tra Europei e Mondiali, i teutonici non possono non accogliere i nostri flop con soddisfazione e un po' di sollievo.