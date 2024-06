In Francia arriva l’onda lepenista

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 30 giugno 2024) Secondo le prime proiezioni dell’istituto Ifop, il Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen e Jordan Bardella e i suoi alleati, a partire dal gollista ribelle Éric Ciotti, leader dei Républicains, hanno ottenuto il 34,2 per cento dei suffragi al primo turno delle elezioni legislative francesi. Un trionfo che era stato anticipato da tutti i sondaggi realizzati nei giorni scorsi e che proietta il principale partito sovranista francese verso Matignon, ossia alla guida del governo di Parigi. Il Nuovo fronte popolare, l’alleanza delle sinistre socialista, ecologista, comunista e mélenchonista, non supera la barra del 30 per cento, fermandosi al 29,1, mentre la maggioranza presidenziale, Ensemble, va poco oltre il 20 per cento: 21,5. Il “momento di chiarificazione” – con queste parole Macron aveva giustificato lo scioglimento dell’Assemblea nazionale post europee – ha portato all’ascesa della destra sovranista nella maggior parte delle circoscrizioni, e in caso di maggioranza assoluta dei seggi (almeno 289) al termine del secondo turno (7 luglio), l’inquilino dell’Eliseo sarà costretto a nominare a Matignon Bardella, primo ministro designato da Rn.