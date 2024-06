I 137 agenti della Penitenziaria in arrivo nel Pavese? Solo tappabuchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024) È appena stato annunciato l’di 137nelle carceriprovincia: 87 a Pavia, 17 a Vigevano e 33 a Voghera. "Forze nuove utili al ripristinolegalità nelle carceri", è stato detto. Ma la segreteria regionaleUilPa Lombardia non ci sta: "I 137annunciati – contesta Michele De Nunzio, componentesegreteria regionale – non sono unità che integrano i reparti pavesi, in quel caso sì che sarebbe un reale il ripristinolegalità, ma sono invece unità che compensano tutte quelle che verranno giustamente trasferite per la mobilità nazionale. Le forze nuove, come sono state definite, nei fatti andrannoa compensare le uscite di ogni singolo reparto". Dagli ultimi dati del Dipartimento dell’Amministrazione, secondo le attuali piante organiche ed esaminando il contingente maschile di, nei reparti pavesi mancano complessivamente 135 persone (66 a Pavia, 30 a Vigevano, 39 a Voghera).