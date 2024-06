Highlights e gol Spagna-Georgia 4-1 | Euro 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per gli ottavi di finale deglipei. Grande avvio dei ragazzi di De La Fuente che dominano in lungo e in largo, ma non riescono a sbloccare la partita e, clamorosamente, subiscono il gol dello 0-1: Le Normand sbaglia porta e fa 0-1. Laperò reagisce e non si scompone: Rodri timbra il gol del pareggio. Poi nella ripresa la partita è a senso unico: Fabian Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo per un 4-1 senza storia.ai quarti dove venerdì affronterà la Germania in un match assolutamente da non perdere. ILDEI GOL E DEGLIe gol4-1:) SportFace. .