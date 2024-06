Gli uomini si spingono con i commenti ma le donne mandano foto e video in privato La tv? Se mi chiamano vado | Valerio di Taverna Testaccio a FQMagazine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) A Roma l’estate è già nell’aria. Ok, è fine giugno e guai se non fosse così, ma arrivo da Milano dove ha diluviato per 3 mesi senza sosta. Il termometro è molto vicino ai 30 gradi, eppure questo non mi impedisce di scoprire con stupore il quartiere. Qui, incastonato nel “monte de’ cocci”, c’è il ristorante più virale del momento. Se siete anche solo un minimo appassionati di cucina e ricette, è praticamente impossibile che l’algoritmo di Instagram non vi abbia proposto almeno una volta i reel di. Quelli in cui i fratellie Mimmo raccontano i piatti del menu in modo tutt’altro che impomatato. Anzi, danno sfogo a tutta la verace romanità di cui sono dotati divertendosi loro per primi. Incontroa metà pomeriggio, quando i ragazzi dello staff stanno iniziando a preparare il locale per l’apertura serale.