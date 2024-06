Francia ecco l' ultimo sondaggio | ecco perché Macron è spacciato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Gli ultimi sondaggi sulle elezioni legislative francesi - la cui diffusione è consentita dalla legge fino all'apertura delle urne - danno il Rassemblement national di Marine Le Pen e Jordan Bardella in ulteriore crescita rispetto ai giorni scorsi. Secondo tre istituti sondaggistici, il principale partito sovranista francese e i suoi alleati, a partire dal presidente ribelle dei gollisti Éric Ciotti, si situa tra il 36% e il 37% dei voti, rispetto al 30%-35% emerso dalle prime proiezioni. Nel dettaglio, ilElabe per BfmTv e La Tribune du Dimanche dà il movimento Rn e i suoi compagni di coalizione al 36%, Ifop-Fiducial per Le Figaro, LCI e Sud Radio lo accredita al 36,5% delle intenzioni di voto, e Toluna Harris Interactive addirittura al 37 per cento.