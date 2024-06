Francia confermata la svolta a destra | Le Pen 33-35% verso la maggioranza assoluta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 30 giugno 2024) L’annunciatadelladalle prime proiezioni sui risultati delle elezioni legislative francesi. Come anticipato dagli exit poll, anticipati sulla stampa belga e svizzera, il partito di Marine Le Pen è nettamente in testa. Il Rassemblement National otterrebbe infatti tra il 33 e il 35% dei voti. Le Pen vincitrice, affluenza elettorale record (al 70%) Secondo le prime proiezioni, il partito di Marine Le Pen è in vantaggio rispetto al Nuovo Fronte Popolare e alla presidenziale Ensemble (fondata nel novembre 2021 col nome di Ensemble citoyens al fine di raggruppare i partiti dellapresidenziale di Emmanuel Macron). Secondo la stampa svizzera in francese (la Svizzera e il Liechtenstein, la più grande comunità francese all’estero, costituiscono un collegio elettorale, ndr) le prime proiezioni di diversi istituti di sondaggi danno il comando a Rn con il 34-35%, davanti al Nuovo Fronte Popolare (28-31%) e Ensamble (19-22%).