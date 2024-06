Flop dell’Italia anche in tv | il match contro la Svizzera è tra i meno seguiti a Euro2024

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024) L’Italia ieri è stata eliminata dallaagli ottavi di finale di. Ma non solo: ilè stato tra ivisti degli Azzurri nella competizione.in tv: i dati auditel dellaSulla Rai la partita, in programma alle 18, ha chiuso con 10.692.000 telespettatori e il 64,3% di share; si aggiungonoi dati di Sky, 1.500.000 spettatori e uno share del 9,1%. In totale, ilha incollato allo schermo 12.192.000 telespettatori, per uno share pari al 73,4%. Tuttavia, c’è da considerare che era il primoa questi Europei nella fascia pomeridiana e non in prima serata. A livello di telespettatori,laè la terza partitaseguita; mentre per quanto riguarda lo share, è stata la migliore.