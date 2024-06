Disaster Band arriva su console

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 30 giugno 2024) Dodici note. Questo è tutto ciò che serve per creare musica bella e diversificata attraverso un mix eclettico di stili. Eppure, nelle mani giuste, costituiscono la base per un caos musicale meravigliosamente strano. Lo sviluppatore Produktivkeller Studios e l’editore SunDust sono orgogliosi di annunciare che il successo per PCnon solo estende il suo tour con un aggiornamento, disponibile oggi, ma anche con un enorme sconto del 55% sugli attuali saldi estivi di Steam. Il caotico e altamente divertente gioco ritmico si sposterà su più palcoscenici che mai, quando il sipario si alzerà sulle versionil’11 luglio 2024. Fino a 4 giocatori possono prendere in mano i propri strumenti su PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch e provare a padroneggiare i brani di musica classica inclusi, estendere la propria libreria tramite Mod.