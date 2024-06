Cina-Ungheria | riprendono i voli diretti tra Xi’an e Budapest

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giu – (Xinhua) – Itra, capoluogo della provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, e, sono ripresi ieri. Balazs Bogats, direttore commerciale dell’aeroporto di, ha elogiato la ripresa del collegamento aereo diretto, sottolineando che, rinomata per la sua importanza storica come punto di partenza orientale dell’antica Via della seta, offre ai viaggiatori e agli uomini d’affari ungheresi un ingresso per esplorare il ricco patrimonio e il dinamismo economico della. Gli ha fatto eco Boglarka Illes, segretaria di Stato del ministero degli Affari esteri e del Commercio. “Questo volo diretto trae’ una testimonianza dello sviluppo dinamico che abbiamo visto nel turismo, negli scambi economici e nei dialoghi culturali tra i nostri Paesi”, ha detto Illes.