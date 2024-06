CdS – la strategia per convincere il Galatasaray

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 30 giugno 2024) 2024-06-29 09:53:27 Arrivano conferme dal CdS: Le prossime ore saranno molto calde sul fronte Nicolò Zaniolo. La Fiorentina vuole mettere a segno il secondo acquisto dopo quello di Moise Kean, ma dovrà fare i conti con la concorrenza agguerrita dell’Atalanta. I bergamaschi ad ora vivono una situazione di stallo perché potrebbero offrire al, club che detiene il cartellino del giocatore, una formula poco gradita: il prestito oneroso con diritto di riscatto. E non l’obbligo, come invece farebbero i viola incontrando il favore dei turchi. Dall’altra parte la squadra lombarda si è mossa abilmente con il classe 1999 stesso, puntando sulla presenza in rosa di amici di vecchia data come Gianluca Scamacca e di personaggi di spicco come il tecnico Gian Piero Gasperini.