Svizzera-Italia il Napolista si affida a Chat Gpt | finirà 1-2

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2024) Fare il pronostico di, primo ottavo di finale di Euro 2024, è un’arma a doppio taglio. Da un lato la speranza di vedere gli azzurri ai quarti, dall’altro un realismo suggestionato dalla paura che in fondo, l’, sia inferiore agli elvetici. Nel mezzo il dubbio atroce che altera la percezione del tempo da qui fino alle 18. D’altronde l’ha detto anche Spalletti: «La bischerata ce l’abbiamo sempre in canna». E quindi come si fa a prevedere un risultato di una partita a eliminazione diretta in cui l’è data ancora per favorita (almeno secondo Sommer, portiere della). Per fuggire dalla responsabilità di pronosticare la vittoria azzurra, di fatto tirando in ballo le forze oscure della iella, o anche di prevedere la sconfitta dellae tenere un cornetto rosso mentre si digita il pronostico, ci siamoti aGpt.