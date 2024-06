SUPERMAN | 6 enormi rivelazioni e spoiler dalle ultime foto sul set del DCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 29 giugno 2024): 6sul set del DCU La produzione diin Cleveland è proseguita questa settimana e lesi sono susseguite a ritmo serrato. Ci rendiamo conto che è difficile tenere il passo, soprattutto perché lesono state di entità minore, come un primo sguardo allo staff del Daily Planet o un’immagine del cattivo misterioso del film! Per questo motivo, abbiamo passato al setaccio tutte lee i filmati – la maggior parte dei quali sono stati presentati qui, ma alcuni sono passati inosservati anche a noi – per offrirvi un’altra carrellata didal set. Dallo scontro tra l’Uomo del Domani di David Corenswet e alcuni nemici inaspettati ai piani di James Gunn per creare un vero e proprio DCU collegato, c’è molto da approfondire.