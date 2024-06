Stati Uniti | Joe Biden mandato allo sbaraglio e lasciato solo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 29 giugno 2024) Washington, 29 giugno 2024 – Ormai lo sanno tutti: Joeha subito una batosta nel dibattito con Donald Trump sulla Cnn (leggi qui). Il duello prevedeva delle regole ferree e stringenti, tra le quali spicca l’assenza di pubblico. Una scelta concordata con entrambi e che avrebbe dovuto favorire soprattutto il presidente in carica. Ma la realtà è ben diversa:è stato, non ha retto la pressione di dover parlare di fronte a 100 milioni di americani (cifre stimate), è apparso spesso confuso, con una voce debole, balbuzie più frequenti del solito, numerose gaffe. Oggi ha provato a riprendersi durante un comizio in North Carolina: una sorta di riscatto personale, dove ha rimarcato di voler vincere le presidenziali.