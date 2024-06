Perugia diciannovenne violentata all’uscita dalla discoteca | due fermati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 29 giugno 2024), 29 giugno 2024 – La Polizia ha fermato due persone di nazionalità albanese, rispettivamente di 69 e 34 anni, ritenuti responsabili di aver violentato unaperugina. La vittima, al termine di una serata in, mentre cercava un passaggio per tornare a casa, è stata avvicinata dal 69enne che si è offerto di contattare un taxi. L'uomo, però, con la scusa di non avere al seguito il proprio cellulare, ha convinto la donna a seguirlo presso la propria abitazione, a pochi metri dal locale. Giunti all'interno dell'appartamento, la donna ha notato la presenza di tre persone, tra cui il 34enne che, unitamente al complice, ha abusato sessualmente di lei. La vittima, che ha dichiarato di essere stata anche costretta a far uso di cocaina, si è poi recata presso il locale nosocomio didove è stato attivato il protocollo "Codice Rosa".