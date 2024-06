Pellegrini | Come dimostra il gol di Zaccagni dobbiamo essere tutti disponibili a prescindere dai titolari

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 29 giugno 2024) Lorenzonon partirà titolare contro la Svizzera, dopo aver giocato dal primo minuto nelle tre partite del girone dell’Italia a Euro2024. Le dichiarazioni diA Sky Sport ha dichiarato: «E’ una grande responsabilità, noi oggi siamo qua per passare il turno e portare avanti il nostro percorso. Daremo tutto per riuscirci». Sulle scelte di formazione: «Le scelte le fa il mister, noi pensiamo adil gol dial 98?. Siamo un gruppo unito, oggi è importante passare il turno e non chi giocherà». Le formazioni ufficiali del match Svizzera-Italia è il primo ottavo di finale di Euro2024, dall’Olympiastadion di Berlino. Il match è previsto oggi alle 18. Chi vincerà, affronterà una tra Inghilterra e Slovacchia, che invece si scontreranno domani.